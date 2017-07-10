«Исламское государство» выбили из Мосула. Что будет дальше?

Иракские военные в воскресенье, 9 июля, объявили об освобождении Мосула от боевиков «Исламского государства». Этот город на севере Ирака называли второй после Ракки «столицей ИГ», именно в Мосуле лидер террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании исламского халифата. Теперь исламисты выбиты, также продолжается наступление на главный оплот ИГ, сирийскую Ракку.

Битва за Мосул продолжалась почти девять месяцев. Власти Ирака неоднократно принимали попытки отбить крупный (около двух миллионов жителей в довоенное время) город на севере страны, который с 2014 года находился под контролем «Исламского государства». Последняя операция началась в октябре 2016 года, поддержку иракским, курдским, ливанским и иранским военным оказывала международная коалиция во главе с США. Крупнейшая со времен вторжения США в 2003 году военная операция в Ираке (более 100 тысяч участников) оказалась успешной: уже к началу 2017 года у исламистов удалось отбить восточную часть города по одну сторону реки Тигр.

Бои за западную часть Мосула затянулись. Борьба против боевиков усложнялась тем, что на узких улицах запада Мосула не могла развернуться бронетехника, а от авианалетов коалиции боевики спасались, закрывая тканью пространство между крышами и не показываясь на улице. Зачастую жертвами обстрелов становились мирные люди — хотя из Мосула и уехали сотни тысяч человек, многие покидать город не захотели (или у них не было такой возможности). В марте 2017-го в результате авиаудара ВВС США погибли больше 200 человек в подвале одного из зданий в городе: цель была указана из Багдада иракскими военными, о том, что там прячутся мирные жители, они не знали.

Мосул — вторая «столица ИГ». Точнее, был «столицей» исламистов в Ираке до недавнего времени. Они захватили город практически без боя в июне 2014 года; иракские военные тогда оставили Мосул боевикам. Именно здесь лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание халифата на территории северного Ирака и Сирии. После этого об ИГ заговорили повсюду: до объявления халифата эта группировка была куда менее известна, чем «Аль-Каеда» или «Талибан». Мосул был важной точкой для экспансии ИГ и позволял захватывать и контролировать окрестные территории на севере Ирака.

В городе разрушены дома и исторические здания. Последние девять месяцев Мосул постоянно бомбят, а радикальные исламисты, контролировавшие его три года, уничтожили несколько исторических зданий и музеев. В 2015 году был взорван музей Мосула, второй крупнейший в Ираке, где хранилось множество экспонатов, рассказывающих о древней истории этой местности и о Древней Месопотамии. Также была разрушена соборная мечеть аль-Нури — та самая, с которой аль-Багдади провозгласил создание халифата. Ирак обвиняет в уничтожении древней постройки ИГ, исламисты говорят, что она была разрушена в ходе бомбардировок.

ИГ теряет территории, но до победы над ним еще далеко. Ракку, сирийскую «столицу» ИГ, последние недели атакуют войска так называемых Демократических сил Сирии — вооруженной оппозиции, которая пользуется поддержкой США и других партнеров по международной коалиции. Город фактически находится в осаде, боевикам некуда бежать, но даже если Ракку захватят, «Исламское государство» побеждено не будет. Как пишет Foreign Policy, группировка перестанет быть «государством», то есть потеряет контроль над целыми регионами в Сирии и Ираке, но продолжит вербовать сторонников в Европе и устраивать теракты — то есть, фактически, станет аналогом «Аль-Каеды».