Машины смертников «Исламского государства». Фотографии

Иракская полиция показала автомобили террористов «Исламского государства», захваченные при штурме Мосула. В такие машины боевики закладывают бомбы для совершения терактов. Чтобы защитить смертника от обстрела по пути к цели, на автомобили навешивают толстые металлические листы, оставляя для обзора лишь небольшие щели. В целях маскировки машины красят в камуфляж или в голубой цвет, как автомобили иракской полиции.