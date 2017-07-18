«Кировлес» отсудил у Навального и Офицерова два миллиона рублей. Компания требовала 16 миллионов

Компания «Кировлес» снова выиграла иск к политику Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову о возмещении ущерба от хищения имущества. Судья Никулинского суда Москвы Наталья Самороковская постановила, что Навальный и Офицеров должны выплатить «Кировлесу» 2,2 миллиона рублей.

При этом в иске «Кировлес» требовал взыскать 16,2 миллиона рублей — всю сумму понесенного ущерба, указанную в приговоре по уголовному делу.

Поводом для нового иска стал повторный приговор по уголовному делу о хищении. В мае 2017 года Навального и Офицерова снова признали виновными в том, что они купили продукцию предприятия по якобы заниженной цене, чтобы потом перепродать с прибылью. Суд приговорил их соответственно к пяти и четырем годам условно.