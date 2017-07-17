ФАС велела сотовым операторам уравнять цену роуминга для абонентов разных тарифов

Поправка. Первоначально в новости сообщалось, что ФАС потребовала от сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг. В действительности речь идет не об отмене роуминга, а о выравнивании тарифов на него для абонентов разных тарифных планов. «Медуза» приносит извинения читателям за допущенную ошибку.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «большой четверки» сотовых операторов России в течение 14 дней изменить тарифы таким образом, чтобы абоненты дорогих и дешевых тарифов одинаково платили за роуминг.

ФАС выявила в действиях операторов нарушения закона о защите конкуренции, которые «выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России».

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