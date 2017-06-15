В Евросоюзе отменена плата за роуминг

BBC News
06:04, 15 июня 2017
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15 июня вступило в силу решение об отмене платы за роуминг на территории Евросоюза.

Жители ЕС во время поездок по Евросоюзу теперь могут звонить, обмениваться SMS и пользоваться интернетом по тем же тарифам, что и в стране их проживания.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг «историческим».

Еврокомиссия объявила о планах отменить плату за роуминг летом 2015 года. Последний законодательный акт, необходимый для отмены за роуминг для жителей Евросоюза, был принят в апреле 2017 года.
Отмена платы за роуминг не распространяется на тарифы с безлимитным интернетом. С таких абонентов при превышении установленного лимита будет взиматься дополнительная плата.
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