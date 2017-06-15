В Евросоюзе отменена плата за роуминг

15 июня вступило в силу решение об отмене платы за роуминг на территории Евросоюза.

Жители ЕС во время поездок по Евросоюзу теперь могут звонить, обмениваться SMS и пользоваться интернетом по тем же тарифам, что и в стране их проживания.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг «историческим».