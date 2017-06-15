В Евросоюзе отменена плата за роуминг
15 июня вступило в силу решение об отмене платы за роуминг на территории Евросоюза.
Жители ЕС во время поездок по Евросоюзу теперь могут звонить, обмениваться SMS и пользоваться интернетом по тем же тарифам, что и в стране их проживания.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг «историческим».
Goodbye #roaming! Historic day tomorrow as roaming charges in the #EU will become a thing of the past. My statement: https://t.co/KPlcnul3Er pic.twitter.com/RLo0s9UL0o— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 14, 2017
Еврокомиссия объявила о планах отменить плату за роуминг летом 2015 года. Последний законодательный акт, необходимый для отмены за роуминг для жителей Евросоюза, был принят в апреле 2017 года.
Отмена платы за роуминг не распространяется на тарифы с безлимитным интернетом. С таких абонентов при превышении установленного лимита будет взиматься дополнительная плата.