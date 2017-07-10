В Госдуму внесен законопроект об отмене роуминга в пределах границ России и Белоруссии

В Государственную думу внесен законопроект, который отменяет роуминг для мобильной связи в пределах территории России и Белоруссии. Документ внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Вадимом Деньгиным.

Если законопроект будет принят, то он упразднит существующую схему, когда роуминг действует при выезде за пределы российского региона.

В пояснительной записке указано, что некоторые сотовые операторы в России уже отменили национальный роуминг. «Такая ситуация выглядит несправедливо на фоне полной отмены мобильного роуминга на территории Евросоюза, а также на территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года», — пишут авторы законопроекта.