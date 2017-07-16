НТВ в прямом эфире покажет встречу Путина со школьниками. Передачу назвали «Недетский разговор»

Путин ответит на вопросы детей со всей России! #НедетскийРазговор с президентом — 21 июля на НТВ. Задай свой вопрос: https://t.co/ZBBuW5aX3z pic.twitter.com/NbUN5LN6eK

Телеканал НТВ покажет в прямом эфире встречу президента России Владимира Путина со школьниками в сочинском образовательном центре «Сириус». Передачу назвали «Недетский разговор с Владимиром Путиным». Она выйдет 21 июля.

Образовательный центр для детей «Сириус» создали в Сочи в 2014 году по инициативе Владимира Путина. Центр был основан фондом «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин, давний друг Путина. Имя Ролдугина стало широко известно в связи с расследованиями по материалам «Панамского архива» — документов компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшоров.