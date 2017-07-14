«Яндекс» получит акции Uber
«Яндекс» получит «незначительный» пакет акций компании Uber по условиям соглашения о создании объединенной компании для работы в России и некоторых других странах бывшего СССР. Об этом «Медузе» сообщил директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков.
«У нас есть право продать эти акции обратно Uber по согласованной цене и в определенный срок», — сказал он.
О каком количестве акций идет речь, Манджиков не уточнил. В материалах на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США сказано, как пишeт газета «Ведомости», что «Яндекс» получит акции Uber в обмен на около двух процентов акций объединенной компании.
«Яндекс.Такси» и Uber объявили о создании объединенной компании для работы в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении 13 июля.
Пользователи по-прежнему смогут заказывать такси в каждом из приложений, однако водители будут объединены в одну платформу. Компании заявили, что стоимость поездок измениться не должна.
«Яндексу» будут принадлежать 59,3 процента объединенной компании, Uber — 36,6 процента. Оставшиеся 4,1 процента акций получат сотрудники компании.