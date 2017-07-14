Погибшие при нападении на отели в египетской Хургаде были гражданками Германии, а не Украины. Об этом агентству Reuters сообщил представитель службы безопасности региона Красного моря генерал Мохамед эль-Хамзави.

В результате случившегося пострадала туристка из Чехии, подтвердили агентству в МИД этой страны. Ранее стало известно, что пострадала гражданка РФ и Украины, а также двое граждан Армении.

Нападение произошло днем 14 июля. Мужчина, предположительно попавший в отель по морю с общественного пляжа, напал на отдыхавших в отеле иностранцев с ножом. По данным Associated Press, в момент нападения он кричал по-арабски: «Прочь с дороги, мне нужны не египтяне».

Как пишет Reuters, сперва он ранил четырех человек в отеле Zahabia, а затем еще двоих — в соседнем Sunny Days El Palacio.

Его удалось задержать. Официальной информации о его мотивах пока нет.