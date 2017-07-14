При нападении на отель в Хургаде ранена россиянка

При нападении на отель в Хургаде 14 июля пострадала гражданка РФ. Об этом заявили «Интерфаксу» в генконсульстве России в Хургаде.

«Женщина получила несколько ножевых ранений», — заявил представитель генконсульства. По его словам, угрозы ее жизни нет.

По словам генконсула Джашмета Болтаева, пострадавшая — гражданка и России, и Украины.

При нападении также пострадали двое граждан Армении, сообщили в министерстве иностранных дел этой страны.

Источник в египетских службах безопасности, в свою очередь, заявил Associated Press, что среди жертв нападения — трое граждан Сербии, двое граждан Украины и один гражданин Польши.

14 июля вооруженный ножом мужчина напал на постояльцев отеля на египетском курорте Хургада. По неофициальным данным, в результате нападения погибли двое граждан Украины (в посольстве Украины в Египте не подтвердили эту информацию), а еще четыре человека получили ранения. Reuters уточняет, что погибли две женщины.

Нападавший был задержан. По данным Associated Press, в момент нападения мужчина кричал по-арабски: «Прочь с дороги, мне нужны не египтяне».