На египетском курорте напали на отель. Убиты двое туристов

Обновление. Первоначально сообщалось, что при нападении на отель погибли две туристки из Украины. Позднее стало известно, что погибшие — гражданки Германии.

В Хургаде двое туристов погибли в результате нападения на отель, сообщает The Telegraph со ссылкой на МВД Египта и источники в спецслужбах.

Reuters уточняет, что погибли две женщины.

Еще четыре человека получили ранения. The Telegraph отмечает, что официальных данных о гражданстве пострадавших нет.

Нападавший был вооружен ножом. Он находится под стражей, информации о его мотивах пока нет. По предварительным данным, он приплыл к отелю с общественного пляжа.

По данным Associated Press, в момент нападения мужчина кричал по-арабски: «Прочь с дороги, мне нужны не египтяне».

14 июля в окрестностях Каира в перестрелке с боевиками были убиты пятеро полицейских.