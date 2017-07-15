Пострадавшая при нападении в Хургаде россиянка оказала сопротивление преступнику
Гражданка России, пострадавшая при нападении на отель в Хургаде 14 июля, оказала «самое активное сопротивление преступнику», заявил ТАСС временный поверенный в делах России в Египте Артем Поляков.
По его словам, женщина «отбивалась от ножа, поэтому наибольшее число ран у нее осталось на руке». Нападавший «не ожидал такого отпора со стороны россиянки и переключился на других туристов», рассказал дипломат.
Сейчас женщина, по его словам, находится в Каире на лечении.
«Состояние ее удовлетворительное, она самостоятельно ходит, однако до сих пор находится в психологически неспокойном, постшоковом состоянии», — заявил Поляков.
Ранее представитель МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что раненная в Хургаде гражданка этой страны помогла задержать нападавшего, «ударив его шезлонгом».
Поляков подтвердил, что раненая в Хургаде россиянка «по предложению египетской стороны согласилась переехать в Каир для прохождения дальнейшего лечения». В госпитале она пройдет полное обследование, затем, заметил дипломат, «речь пойдет о пластической хирургии, и лечение может занять длительное время, возможно, недели».