Пострадавшая при нападении в Хургаде россиянка оказала сопротивление преступнику

Гражданка России, пострадавшая при нападении на отель в Хургаде 14 июля, оказала «самое активное сопротивление преступнику», заявил ТАСС временный поверенный в делах России в Египте Артем Поляков.

По его словам, женщина «отбивалась от ножа, поэтому наибольшее число ран у нее осталось на руке». Нападавший «не ожидал такого отпора со стороны россиянки и переключился на других туристов», рассказал дипломат.

Сейчас женщина, по его словам, находится в Каире на лечении.

«Состояние ее удовлетворительное, она самостоятельно ходит, однако до сих пор находится в психологически неспокойном, постшоковом состоянии», — заявил Поляков.

Ранее представитель МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что раненная в Хургаде гражданка этой страны помогла задержать нападавшего, «ударив его шезлонгом».