Пострадавшая при нападении в Хургаде россиянка оказала сопротивление преступнику

ТАСС
16:42, 15 июля 2017
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Гражданка России, пострадавшая при нападении на отель в Хургаде 14 июля, оказала «самое активное сопротивление преступнику», заявил ТАСС временный поверенный в делах России в Египте Артем Поляков.

По его словам, женщина «отбивалась от ножа, поэтому наибольшее число ран у нее осталось на руке». Нападавший «не ожидал такого отпора со стороны россиянки и переключился на других туристов», рассказал дипломат.

Сейчас женщина, по его словам, находится в Каире на лечении. 

«Состояние ее удовлетворительное, она самостоятельно ходит, однако до сих пор находится в психологически неспокойном, постшоковом состоянии», — заявил Поляков. 

Ранее представитель МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что раненная в Хургаде гражданка этой страны помогла задержать нападавшего, «ударив его шезлонгом».

Поляков подтвердил, что раненая в Хургаде россиянка «по предложению египетской стороны согласилась переехать в Каир для прохождения дальнейшего лечения». В госпитале она пройдет полное обследование, затем, заметил дипломат, «речь пойдет о пластической хирургии, и лечение может занять длительное время, возможно, недели».

ТАСС
Днем 14 июля мужчина напал с ножом на женщин, отдыхавших в отелях Zahabia и Sunny Days El Palacio в Хургаде. Он убил двоих туристок из Германии и ранил россиянку, двух гражданок Армении и женщину из Чехии. Первоначально сообщалось, что погибли две гражданки Украины, но эта информация не подтвердилась.
Преступника удалось задержать. По данным СМИ, в момент нападения он кричал по-арабски: «Прочь с дороги, мне нужны не египтяне». По информации немецкого таблоида Bild, нападавший — сторонник террористов из «Исламского государства».
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