В Якутии бывшего директора православной гимназии арестовали по обвинению в насилии над детьми

Интерфакс
09:34, 11 июля 2017
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Бывший директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии в Якутске иеромонах Мелетий (Андрей Ткаченко) стал фигурантом дела о сексуальном насилии над детьми.

Городской суд Якутска санкционировал арест Ткаченко до 9 августа включительно. Верховный суд республики признал арест законным, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского суда, добавив, что заседание проходило в закрытом режиме.

В начале марта Ткаченко был уволен с поста руководителя гимназии, который он занимал с 2010 года. Через три недели после увольнения в отношении бывшего директора было возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 4, ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В июне Ткаченко предъявили обвинения по двум эпизодам.

Якутская епархия разместила на своем сайте заявление, в котором говорится, что Ткаченко на время следствия отстранен от служения. При этом пресс-служба епархии призвала СМИ воздержаться от преждевременных выводов о виновности иеромонаха.

За последние несколько месяцев появлялись сообщения о домогательствах к ученикам со стороны преподавателей в московских «Лиге школ», школе номер 57 и одного из петербургских детских домов.
Бывший учитель истории 57-й школы Борис Меерсон был заочно арестован по части 4 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет, совершенные группой лиц). 
По делу о насилии над воспитанниками петербургского детдома задержаны пять человек. Их обвиняют по части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетних»). 
По результатам первой проверки «Лиги школ», проведенной Следственным комитетом, уголовные дела возбуждены не были. СК объявил о повторной проверке с учетом новых свидетельских показаний, результаты которой пока не объявлены.
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