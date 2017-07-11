В Якутии бывшего директора православной гимназии арестовали по обвинению в насилии над детьми

Бывший директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии в Якутске иеромонах Мелетий (Андрей Ткаченко) стал фигурантом дела о сексуальном насилии над детьми.

Городской суд Якутска санкционировал арест Ткаченко до 9 августа включительно. Верховный суд республики признал арест законным, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского суда, добавив, что заседание проходило в закрытом режиме.

В начале марта Ткаченко был уволен с поста руководителя гимназии, который он занимал с 2010 года. Через три недели после увольнения в отношении бывшего директора было возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 4, ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В июне Ткаченко предъявили обвинения по двум эпизодам.

Якутская епархия разместила на своем сайте заявление, в котором говорится, что Ткаченко на время следствия отстранен от служения. При этом пресс-служба епархии призвала СМИ воздержаться от преждевременных выводов о виновности иеромонаха.