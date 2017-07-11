Росгвардия пообещала подать в суд на тех, кто угрожает бойцам в соцсетях

Росгвардия намерена подать иски о защите чести и достоинства против тех, кто организует травлю бойцов в соцсетях после разгона массовых акций. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В сообщении нет имен пострадавших бойцов или тех, кто им угрожает, но указано, что «Авторы публикаций зачастую прикрываются исключительно благородными целями, в том числе именуя себя „борцами с коррупцией“».

«Это не способствует правильному пониманию гражданами предъявляемых к органам власти претензий, порождает неприязнь и дискредитирует их в глазах общества», — добавили в ведомстве.

Бойцы Росгвардии, как утверждается, действуют на массовых акциях в рамках закона, когда «граждане, участвующие в таких акциях, сознательно идут на подобные нарушения».