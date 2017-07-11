Росгвардия пообещала подать в суд на тех, кто угрожает бойцам в соцсетях

Росгвардия
08:47, 11 июля 2017
Надежный источник

Росгвардия намерена подать иски о защите чести и достоинства против тех, кто организует травлю бойцов в соцсетях после разгона массовых акций. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В сообщении нет имен пострадавших бойцов или тех, кто им угрожает, но указано, что «Авторы публикаций зачастую прикрываются исключительно благородными целями, в том числе именуя себя „борцами с коррупцией“».

«Это не способствует правильному пониманию гражданами предъявляемых к органам власти претензий, порождает неприязнь и дискредитирует их в глазах общества», — добавили в ведомстве.

Бойцы Росгвардии, как утверждается, действуют на массовых акциях в рамках закона, когда «граждане, участвующие в таких акциях, сознательно идут на подобные нарушения».

Организаторы и непосредственные участники такого рода мероприятий, получившие на свои действия, как всегда, адекватную реакцию в соответствии с законом, инициируют появление негативных публикаций, угрожают им самим, их семьям, родным и близким в социальных сетях, блогах, через комментарии в некоторых печатных и электронных СМИ. Авторы публикаций зачастую прикрываются исключительно благородными целями, в том числе именуя себя «борцами с коррупцией».

Росгвардия
Заявление Росгвардии было опубликовано на фоне продолжающихся обысков в штабах политика Алексея Навального в российских городах. Во время обыска в Москве боец Росгвардии применил боевое самбо против волонтера, который, по утверждениям сотрудника ведомства, отказался показать паспорт и оказал сопротивление.

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