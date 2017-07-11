Росгвардия пообещала подать в суд на тех, кто угрожает бойцам в соцсетях
Росгвардия намерена подать иски о защите чести и достоинства против тех, кто организует травлю бойцов в соцсетях после разгона массовых акций. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В сообщении нет имен пострадавших бойцов или тех, кто им угрожает, но указано, что «Авторы публикаций зачастую прикрываются исключительно благородными целями, в том числе именуя себя „борцами с коррупцией“».
«Это не способствует правильному пониманию гражданами предъявляемых к органам власти претензий, порождает неприязнь и дискредитирует их в глазах общества», — добавили в ведомстве.
Бойцы Росгвардии, как утверждается, действуют на массовых акциях в рамках закона, когда «граждане, участвующие в таких акциях, сознательно идут на подобные нарушения».
Организаторы и непосредственные участники такого рода мероприятий, получившие на свои действия, как всегда, адекватную реакцию в соответствии с законом, инициируют появление негативных публикаций, угрожают им самим, их семьям, родным и близким в социальных сетях, блогах, через комментарии в некоторых печатных и электронных СМИ. Авторы публикаций зачастую прикрываются исключительно благородными целями, в том числе именуя себя «борцами с коррупцией».