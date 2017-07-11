ФСИН в третий раз попросила заменить условный срок Навальному на реальный
Федеральная служба исполнения наказаний снова попросила суд заменить условный срок политику Алексею Навальному на реальный. Ходатайство поступило в Симоновский суд Москвы.
Заявление в суд подано в связи с приговором по делу «Ив Роше».
Ранее ФСИН дважды просила суд отправить Навального в колонию за нарушение требований условного наказания: в 2015 году — по первому делу «Кировлеса», а в 2016 году — по делу «Ив Роше». Оба раза суды отказывали ФСИН.
В мае 2017 года вступил в силу приговор Навальному по итогам повторного рассмотрения дела «Кировлеса», ему дали пять лет условно.