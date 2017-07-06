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Арестованный полковник СК написал Путину, что только притворялся в получении взятки от Шакро Молодого

Коммерсант
06:00, 6 июля 2017
Надежный источник

Начальник управления собственной безопасности Следственного комитета, полковник Александр Ламонов, арестованный по делу о взятке от криминальных авторитетов, написал из СИЗО письмо президенту Владимиру Путину. Обращение цитирует «Коммерсант».

Ламонов, который до сих пор не уволен и получает зарплату в СК, пишет, что не брал денег, а, наоборот, пытался раскрыть коррупцию в руководстве Следственного комитета. Ему показались странными действия непосредственного начальника, руководителя главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Михаила Максименко.

«Чтобы получить информацию по данной ситуации, я решил спровоцировать Максименко на разговор путем введения его в заблуждение, что якобы мне дали денег», — пишет Ламонов. Затем он признался начальнику в провокации, но запись разговора, по версии «Коммерсанта», легла в основу обвинений против самого Ламонова.

Поправка. В новости ранее сообщалось, что участник конфликта в московском кафе Эдуард Буданцев представлял интересы Захария Калашова. На самом деле он защищал владельцев кафе. Приносим извинения читателям.
Ламонова, Максименко, а также замглавы главного следственного управления СК по Москве Дениса Никандрова арестовали по обвинению в получении полумиллиона евро от представителей Захария Калашова (криминальный авторитет, известный как Шакро Молодой).
Обвинение считает, что за эти деньги руководство СК обещало прекратить уголовное дело против подручных Шакро Молодого. По версии следствия, те в 2015 году пытались захватить московское кафе Elements. В перестрелке убиты два человека, которых считают членами банды Калашова.
Сам Шакро Молодой также находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве денег у владелицы Elements Жанны Ким.

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