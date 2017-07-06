Арестованный полковник СК написал Путину, что только притворялся в получении взятки от Шакро Молодого

Начальник управления собственной безопасности Следственного комитета, полковник Александр Ламонов, арестованный по делу о взятке от криминальных авторитетов, написал из СИЗО письмо президенту Владимиру Путину. Обращение цитирует «Коммерсант».

Ламонов, который до сих пор не уволен и получает зарплату в СК, пишет, что не брал денег, а, наоборот, пытался раскрыть коррупцию в руководстве Следственного комитета. Ему показались странными действия непосредственного начальника, руководителя главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Михаила Максименко.

«Чтобы получить информацию по данной ситуации, я решил спровоцировать Максименко на разговор путем введения его в заблуждение, что якобы мне дали денег», — пишет Ламонов. Затем он признался начальнику в провокации, но запись разговора, по версии «Коммерсанта», легла в основу обвинений против самого Ламонова.

Поправка. В новости ранее сообщалось, что участник конфликта в московском кафе Эдуард Буданцев представлял интересы Захария Калашова. На самом деле он защищал владельцев кафе. Приносим извинения читателям.