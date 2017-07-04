Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев доставлен в клинику в Москве

Глава Кемеровской области Аман Тулеев доставлен в московскую клинику, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областной администрации.

Тулеев, по словам представителей пресс-службы, проходит реабилитацию «под контролем министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой».

«На сегодняшний день состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо», — сообщили собеседники агентства.

Решение о переводе Тулеева из Кемерово в Москву, добавили они, было принято по инициативе Скворцовой после видеоконференции.

Газета «Коммерсант» ранее со ссылкой на источники сообщила, что Тулеев в субботу, 1 июля, был доставлен из Кемерово в Москву самолетом МЧС, оборудованным средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии.

В Москве, по словам собеседников издания, Тулеев был помещен в одну из больниц, где ему проведут процедуры для восстановления после операции на позвоночнике.