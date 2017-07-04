Заработайте себе на пенсиюИгра «Медузы» и VISA про футбол

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев доставлен в клинику в Москве

Интерфакс
05:33, 4 июля 2017
Надежный источник

Глава Кемеровской области Аман Тулеев доставлен в московскую клинику, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областной администрации.

Тулеев, по словам представителей пресс-службы, проходит реабилитацию «под контролем министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой».

«На сегодняшний день состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо», — сообщили собеседники агентства.

Решение о переводе Тулеева из Кемерово в Москву, добавили они, было принято по инициативе Скворцовой после видеоконференции.

Газета «Коммерсант» ранее со ссылкой на источники сообщила, что Тулеев в субботу, 1 июля, был доставлен из Кемерово в Москву самолетом МЧС, оборудованным средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии.

В Москве, по словам собеседников издания, Тулеев был помещен в одну из больниц, где ему проведут процедуры для восстановления после операции на позвоночнике.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года.
Тулеев с 22 мая находится в отпуске, который, как сообщала областная администрация, несколько раз продлевался. Все это время он не появлялся на публике, что спровоцировало слухи о предстоящей отставке.
22 июня представители администрации Кемеровской области дали специальную конференцию, посвященную состоянию здоровья Тулеева, на которой, в частности, объявили, что он вернется к исполнению обязанностей после курса реабилитации.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться