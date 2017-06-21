Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев никак не может выйти из отпуска. Но и в отставку уходить не планирует

Информация о досрочной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, возглавляющего регион уже 20 лет, появилась в СМИ одновременно с новостями о его серьезной болезни. В области даже появились слухи о его смерти — вызванные тем, что губернатор давно не появлялся на публике. 73-летний Тулеев официально ушел в отпуск 22 мая, с тех пор он не выходил на работу. Спецкор «Медузы» Таисия Бекбулатова рассказывает, что известно о состоянии Тулеева и о том, кто может его заменить, если губернатор согласится уйти.

Пауза на реабилитацию

73-летний Аман Тулеев занимает должность губернатора Кемеровской области с июля 1997 года; на очередной срок он избрался в сентябре 2015 года, до этого он как выигрывал выборы, так и назначался на должность президентами страны. Тулеев — второй по длительности пребывания у власти среди российских глав регионов; дольше него работает только губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

О том, что начавшийся в мае отпуск Тулеева «продлен на неопределенный срок», стало известно 19 июня. На следующий день «Коммерсант» написал, что из отпуска губернатор на работу уже не вернется, но для него важно пробыть на своем посту ровно 20 лет, то есть хотя бы до 1 июля 2017 года, и в администрации президента якобы пошли ему навстречу. 20-го же июня агентство FlashSiberia сообщило — со ссылкой на источник в окружении главы региона, — что Тулеев попросил президента о досрочном прекращении полномочий и «на эту минуту просьба пока не удовлетворена».

В пресс-службе губернатора «Медузе» заявили, что «никаких заявлений он не писал» и информация про грядущую отставку — «неправда», «не более чем слухи». При этом в пресс-службе подтвердили, что глава региона перенес операцию на позвоночнике (в 2011 году Аман Тулеев уже брал отпуск из-за такой же операции).

22 июня администрация региона проведет пресс-конференцию. На ней должен выступить врач, который «отвечает за послеоперационное состояние» Амана Тулеева, и заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой. В пресс-службе отметили, что состояние Тулеева «хорошее», он сейчас в регионе, но когда сможет выйти на работу, неизвестно — это находится в компетенции врачей. На вопрос «Медузы», планируется ли на конференции выступление самого Тулеева, например по видеосвязи, представитель пресс-службы ответил, что «такого не предполагается».

Мэр Кемерово Илья Середюк сообщил «Медузе», что «город работает спокойно», а срочные вопросы, требующие согласования с Тулеевым, он решает с ним «напрямую» по телефону. В последний раз Середюк, по его словам, связывался с губернатором в конце прошлой недели.

Депутат Госдумы от «Единой России» (бывший начальник управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области) Антон Горелкин также сообщил «Медузе», что Тулеев «заявление не писал». «Я четко знаю, что губернатор проходит реабилитацию и выйдет на работу через две недели, — заявил он. — Зная ситуацию изнутри, я могу сказать, что Аман Гумирович не тот человек, которого можно взять на слабо и который будет подавать заявление под давлением недоброжелателей». Горелкин предположил, что Тулеев будет проходить дальнейшую реабилитацию, уже выйдя на работу.

Депутат предположил, что оппоненты Амана Гумировича «воспользовались ситуацией, пока он взял паузу на реабилитацию после операции на позвоночнике, чтобы повлиять на решение президента». «Жители Кемеровской области привыкли видеть губернатора каждый день или через день на телеэкране, и конечно, когда его не видели так долго, с середины мая, то слухи поползли», — говорит Горелкин.

Он назвал Амана Тулеева «уникальным случаем для российской региональной политики»: «Про него можно сказать, что он еще Ленина видел». Горелкин сказал, что «к нему может быть разное отношение, как и к любой фигуре его масштаба», но распространять новости о его смерти или «невероятные слухи о том, что ему отрезали ноги» — аморально.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не принимал никаких кадровых решений по Аману Тулееву.

Губернатор, который дает проценты

Бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин обращает внимание: у нескольких глав регионов в разное время были серьезные трудности со здоровьем (среди них он называет губернатора Пензенской области Василия Бочкарева и губернатора сначала Мордовии, а потом Самарской области Николая Меркушкина), но в отставку их отправляли, только если они просили сами. Такая же ситуация и с Тулеевым, уверен Колядин. «В этом отношении президент очень гуманен», — говорит он, добавляя, что «Путин помнит добро», а его Тулеев для власти совершил немало, обеспечивая в том числе высокие проценты на выборах.

«Уйти он может только сам. Потому, пока он сам не скажет, что уходит, я ничему не поверю. Не удивлюсь, если останется, — говорит политтехнолог Константин Калачев. — Тулеев принес стабильность в некогда весьма беспокойный регион — вспомнить хотя бы [бастующих в 1990-е] шахтеров. Отношение к нему у Путина очень персональное. Уважение присутствует. Оно и стало залогом политического долголетия». Калачев считает, что большинство жителей региона хотели бы, чтобы Тулеев оставался у власти — «запрос на обновление в Кемеровской области, как и в целом по стране, удел меньшинства».

Аман Тулеев во время официального вступления в должность губернатора, 1997 год Анатолий Кузярин / ТАСС

Политтехнолог Евгений Минченко считает, что «оптимальным вариантом было бы дотянуть до выборов президента [весной 2018 года], потому что Тулеев обеспечит результат — а потом можно и на покой». Политолог Александр Кынев отмечает, что Кузбасс при Тулееве обеспечивал «весомый вклад» за власть на федеральных выборах. Например, на президентских выборах 2012 года Владимир Путин набрал в Кемеровской области 77,2%, тогда как в среднем по России — только 63,6%.

Маловероятно, что Тулеева отправят в отставку до 23 июня, когда истекает срок, в течение которого можно назначить выборы губернатора на сентябрь 2017 года. Если отставка произойдет, то, скорее всего, уже после этой даты, чтобы у нового исполняющего обязанности губернатора был целый год, чтобы подготовиться к выборам.

«Преемнику будет очень и очень тяжело»

Аман Тулеев считается одним из самых авторитарных руководителей российских регионов, который держит под контролем политическую сферу и бизнес, замкнув решение всех важных вопросов на себя. Политолог Михаил Виноградов считает, что Тулеев выстроил «закрытую систему, способную урегулировать внутренние противоречия без выходящих на федеральный уровень скандалов».

Александр Кынев считает, что «после смены первого лица» регион ждет «смена политической команды и кадровая перестройка», а благодаря «огромному количеству застарелых проблем в экономической сфере» Кузбасс «имеет все шансы стать проблемной зоной». «История Кузбасса до Тулеева показывала, что регион живой и даже протестный. Я думаю, все это выйдет наружу», — говорит Кынев. Он напомнил, что при Тулееве в регионе были серьезно ослаблены СМИ и НКО и «нельзя бесконечно консервировать ситуацию».

Политтехнолог Аббас Галлямов называет Тулеева «исключительным феноменом». «У него в регионе действительно непререкаемый авторитет и сверхвысокий рейтинг. Что бы ни происходило — избиратели всегда за него. Элиты тоже отстроены. Ни в одном другом регионе ничего подобного нет, — говорит политолог. — Найти адекватную замену такому человеку будет очень трудно. Практически любой в сравнении с ним будет проигрывать».

Константин Калачев указывает, что заменить Тулеева можно в двух вариантах: обеспечив линию преемственности или подвергнув его наследие ревизии — «и во втором случае преемнику будет очень и очень тяжело».

Политтехнолог Дмитрий Фетисов сказал «Медузе», что, по его информации, на должность сменщика в случае ухода Тулеева рассматриваются четыре кандидатуры: мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, один из руководителей «Единой России» Сергей Неверов и предприниматель Олег Мальцев.

Фетисов говорит, что у главы Нижнего Тагила Сергея Носова «есть и огромный управленческий опыт, и должные связи на федеральном уровне». У мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова «также достаточный управленческий опыт в качестве заместителя Тулеева и который хорошо знает регион».

Политтехнолог считает, что менее вероятным выглядит вариант с назначением секретаря генерального совета «Единой России» Сергея Неверова, который хоть и является уроженцем Кемеровской области и обладает «колоссальными связями» на федеральном уровне, но вряд ли захочет менять партийное кресло на кресло главы региона. К тому же вряд ли Неверова, который доказал, что является «эффективным партийным менеджером», захотят отпускать из «Единой России» в регион, считает Фетисов.

«Самой маловероятной, но тем не менее фигурирующей в СМИ кандидатурой является предприниматель Олег Мальцев, начавший активную политическую деятельность в регионе. Но пока есть устойчивое впечатление, что слухи о его возможном губернаторстве запускаются непосредственно его окружением», — добавляет Фетисов.

На губернаторских выборах в сентябре 2015 года Тулеев набрал 96,69% голосов при явке свыше 85% избирателей. Таких результатов изредка достигали только руководители кавказских республик — когда там были прямые выборы. Так что формально Тулеев — самый популярный глава региона в России. Политологи уверены: не посоветовавшись с самим Тулеевым, преемника ему не выберут.