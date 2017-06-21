Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву сделали операцию на позвоночнике

Подробности о состоянии здоровья главы Кемеровской области, заявили в пресс-службе, будут объявлены на пресс-конференции в четверг, 22 июня.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1997 года.

22 мая Тулеев ушел, как было объявлено на сайте областной администрации, в десятидневный отпуск. Однако после истечения этого срока Тулеев не вышел на работу и не появлялся на публике. В администрации Кемеровской области «Интерфаксу» дважды сообщали, что отпуск Тулеева продлен, не называя причин такого решения.

Из-за длительного отсутствия Тулеева на рабочем месте появились предположения, что он уходит в отставку по состоянию здоровья.