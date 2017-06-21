Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву сделали операцию на позвоночнике
Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву проведена операция на позвоночнике, сообщила пресс-служба администрации региона.
Подробности о состоянии здоровья главы Кемеровской области, заявили в пресс-службе, будут объявлены на пресс-конференции в четверг, 22 июня.
73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1997 года.
22 мая Тулеев ушел, как было объявлено на сайте областной администрации, в десятидневный отпуск. Однако после истечения этого срока Тулеев не вышел на работу и не появлялся на публике. В администрации Кемеровской области «Интерфаксу» дважды сообщали, что отпуск Тулеева продлен, не называя причин такого решения.
Из-за длительного отсутствия Тулеева на рабочем месте появились предположения, что он уходит в отставку по состоянию здоровья.
Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов призвал прекратить информационную кампанию против Тулеева. В СМИ «активно муссируются сплетни об отставке и болезни» Тулеева, написал Кузнецов, подчеркнув, что губернатор находится в отпуске, «и он имеет на это полное право».