Администрация Кемеровской области: Тулеев после курса реабилитации вернется на работу

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проходит курс реабилитации после операции на позвоночнике и пневмонии в одной из больниц областного центра.

Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции в администрации области, посвященной состоянию здоровья губернатора.

После выписки из больницы, сообщили представители областной администрации, Тулеев вернется на работу. Заявление об отставке он не писал, подчеркнули они.

Когда именно губернатор планирует вернуться к исполнению обязанностей, на пресс-конференции сообщать не стали.

Министр здравоохранения области Валерий Цой, в свою очередь, сообщил, что Тулеев имеет ряд физических ограничений, но никаких иных проблем со здоровьем. «Что касается трудоспособности, на исполнение функциональных обязанностей губернатора это никаким образом не влияет», — подчеркнул Цой. О каких физических ограничениях идет речь, он не уточнил.