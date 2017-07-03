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Касперский заявил о готовности предоставить властям США исходный код своих продуктов

Associated Press
06:23, 3 июля 2017
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Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что его компания готова предоставить американским властям исходный код своих программ, чтобы развеять подозрения в сотрудничестве с российскими правительством.

Кроме того, Касперский в интервью Associated Press в очередной раз заявил, что готов дать показания комиссии американского Конгресса и перенести часть разработок своей лаборатории на территорию США.

«Все, что я могу сделать, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла, я сделаю», — подчеркнул Касперский.

«Если США это нужно, мы раскроем исходный код», — заявил он [Касперский], добавив, что готов дать показания перед членами Конгресса (англ.яз.).

Associated Press
«Лаборатория Касперского» — один из ведущих производителей антивирусного программного обеспечения в мире, чья продукция представлена, в числе прочего, на американском рынке.
В США «Лабораторию Касперского» подозревают в связях с российскими властями и спецслужбами. Компания существование подобных связей категорически отрицает.
В мае 2017 года глава Агентства национальной безопасности США Майк Роджерс заявил в Сенате, что спецслужбы изучают использование продуктов «Лаборатории Касперского» американскими правительственными структурами. В июне сотрудников компании опросили агенты ФБР, а вскоре после этого сенатский комитет по вооруженным силам предложил запретить использование продукции «Лаборатории Касперского» в американских оборонных структурах.
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