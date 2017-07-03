Касперский заявил о готовности предоставить властям США исходный код своих продуктов

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что его компания готова предоставить американским властям исходный код своих программ, чтобы развеять подозрения в сотрудничестве с российскими правительством.

Кроме того, Касперский в интервью Associated Press в очередной раз заявил, что готов дать показания комиссии американского Конгресса и перенести часть разработок своей лаборатории на территорию США.

«Все, что я могу сделать, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла, я сделаю», — подчеркнул Касперский.