Бывший директор музея Исаакиевского собора возглавит музей РЖД

Бывший директор музея Исаакиевского собора Николай Буров перейдет на работу в новый музей РЖД в Санкт-Петербурге. Буров рассказал ТАСС, что принял это предложение, поскольку музей только открывается, и место фактически создается под него.

Здание музея будет открыто к осени 2017 года рядом с Балтийским вокзалом, На территории в 37 тысяч квадратных метров будут размещены железнодорожные вагоны и поезда, от самых старых раритетов до современных составов.