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Бывший директор музея Исаакиевского собора возглавит музей РЖД

ТАСС
15:49, 3 июля 2017
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Бывший директор музея Исаакиевского собора Николай Буров перейдет на работу в новый музей РЖД в Санкт-Петербурге. Буров рассказал ТАСС, что принял это предложение, поскольку музей только открывается, и место фактически создается под него.

Здание музея будет открыто к осени 2017 года рядом с Балтийским вокзалом, На территории в 37 тысяч квадратных метров будут размещены железнодорожные вагоны и поезда, от самых старых раритетов до современных составов.

«На предложении РЖД я остановился потому, что для меня это продолжение музейного дела, где все придется начинать с нуля. Подкупило меня и то, что это место открывается под меня», — сказал Буров. Он добавил, что после ухода из Исаакия ему поступило много предложений о работе.

ТАСС
Николай Буров уволился из Исаакиевского музея 1 июня. Увольнение он объяснил возрастом (ему 65 лет) и истечением контракта.
После ухода Бурова исполняющим обязанности директора музея стала Ирада Вовненко, бывший заместитель директора музея по связям с общественностью. Она известна как автор любовных и эротических романов. 15 июня пост главы музея Исаакиевского собора занял Юрий Мудров.
Исаакиевский собор планируется передать РПЦ. Николай Буров был противником передачи музея церкви, также против этого решения выступали и другие представители музейного сообщества.

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