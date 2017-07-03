Бывший директор музея Исаакиевского собора возглавит музей РЖД
Бывший директор музея Исаакиевского собора Николай Буров перейдет на работу в новый музей РЖД в Санкт-Петербурге. Буров рассказал ТАСС, что принял это предложение, поскольку музей только открывается, и место фактически создается под него.
Здание музея будет открыто к осени 2017 года рядом с Балтийским вокзалом, На территории в 37 тысяч квадратных метров будут размещены железнодорожные вагоны и поезда, от самых старых раритетов до современных составов.
«На предложении РЖД я остановился потому, что для меня это продолжение музейного дела, где все придется начинать с нуля. Подкупило меня и то, что это место открывается под меня», — сказал Буров. Он добавил, что после ухода из Исаакия ему поступило много предложений о работе.