Петербургский депутат подал в КС жалобу на закон о передаче религиозного имущества. По нему Исаакиевский собор передают РПЦ

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц подали в Конституционный суд РФ жалобу на закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», по которому власти города собираются передать в пользование РПЦ Исаакиевский собор.

В жалобе оспаривается «ряд статей» этого закона, сообщил Вишневский «Фонтанке». «С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия», — пояснил он.

Жалоба была подана около месяца назад, заявил депутат ТАСС.

О намерении обратиться в Конституционный суд Вишневский и Шапчиц сообщали в марте 2017 года, когда их иск к комитету имущественных отношений в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ рассматривал Смольнинский районный суд. Рассмотрение было прекращено на основании, что распоряжение о передаче собора «не нарушает прав и законных интересов» истцов.

Как говорил тогда Шапчиц, рассмотрению в Конституционном суде подлежит положение закона, позволяющее гражданам оспаривать передачу церковного имущества в суде. По его словам, закон, давая такую возможность, не дает «конкретных разъяснений».