Петербургский депутат подал в КС жалобу на закон о передаче религиозного имущества. По нему Исаакиевский собор передают РПЦ

Фонтанка.ру
14:35, 3 июня 2017
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Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц подали в Конституционный суд РФ жалобу на закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», по которому власти города собираются передать в пользование РПЦ Исаакиевский собор.

В жалобе оспаривается «ряд статей» этого закона, сообщил Вишневский «Фонтанке». «С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия», — пояснил он.

Жалоба была подана около месяца назад, заявил депутат ТАСС.

О намерении обратиться в Конституционный суд Вишневский и Шапчиц сообщали в марте 2017 года, когда их иск к комитету имущественных отношений в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ рассматривал Смольнинский районный суд. Рассмотрение было прекращено на основании, что распоряжение о передаче собора «не нарушает прав и законных интересов» истцов.

Как говорил тогда Шапчиц, рассмотрению в Конституционном суде подлежит положение закона, позволяющее гражданам оспаривать передачу церковного имущества в суде. По его словам, закон, давая такую возможность, не дает «конкретных разъяснений».

Такая же информация подтверждается на сайте КС. Согласно данным портала, обращение находится на изучении у судей. Они решат, будут ли принимать дело к рассмотрению или отклонят жалобу.

Фонтанка.ру
Власти Санкт-Петербурга объявили о планах передать РПЦ Исаакиевский собор, находящийся в пользовании музея, в январе 2017 года. Это решение вызвало у части общества недовольство; против выступило и музейное сообщество. Противники передачи отмечают, в частности, что в соборе и так совершаются регулярные богослужения.
Противники передачи несколько раз пытались оспорить решение властей Санкт-Петербурга в районных судах города, но безуспешно. В заксобрании города уже два месяца находится на рассмотрении заявка о проведении референдума о передаче собора РПЦ.
В апреле РБК сообщало, что власти Санкт-Петербурга рассматривают передать собор РПЦ 12 июля — в день святых Петра и Павла и именины Петра I.
2 июня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что город до сих пор не получил «официальное обращение от РПЦ» о передаче собора. 
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