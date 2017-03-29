Музейщики попросили Путина приостановить действие закона о передаче имущества церкви

Музей «Исаакиевский собор»
15:12, 29 марта 2017
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Сотрудники музея «Исаакиевский собор» опубликовали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили приостановить действие закона о передаче церкви имущества религиозного назначения.

Это предлагается сделать до «обсуждения и принятия решения» о механизме его применения к объектам, которые используются «в культурных целях» и являются частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В письме сказано, что музей на протяжении последних 20 лет тратил собственные средства на необходимые работы по поддержанию сохранности Исаакиевского собора. На протяжении этого же времени музей обеспечивал «проведение ежедневных утренних, вечерних церковных служб, а также всех праздничных служб с участием патриарха и митрополитов». 

В случае передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ деньги на его содержание придется брать из городского бюджета, поскольку РПЦ существует на пожертвования и «не имеет известного бюджета», сказано в письме.

По мнению авторов послания, закон о передаче религиозного имущества церкви в настоящее время не регулирует «механизм взаимодействия „безвозмездного пользователя“ и „собственника“» (в данном случае это РПЦ и администрация Санкт-Петербурга. — Прим. «Медузы») и «трактуется по простой формуле: „пользуемся мы — платите вы“».

«Из средств массовой информации нам известно, что правительство Санкт-Петербурга, без согласования с вами готовит „праздничную“ передачу собора РПЦ в ускоренном порядке к 16 апреля 2017 года. Формально оно вправе самостоятельно принимать такое решение, но в данном случае вопрос стоит не о городском, а общенародном достоянии! Все эти действия производятся с грубейшими нарушениями норм действующего законодательства!» — сказано в письме.

Обращаемся к вам не только как к гаранту закона, но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри!

Музей «Исаакиевский собор»
Власти Санкт-Петербурга в январе 2017 года объявили о намерении передать в пользование РПЦ Исаакиевский собор, где с 1930-х годов действует музей. Решение вызвало протесты как в музейном и научном сообществе, так и среди части жителей города.
Сообщалось, что процесс передачи должен занять несколько лет, однако СМИ сообщали о планах городских властей передать собор к ближайшей Пасхе, то есть к 16 апреля 2017 года.

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