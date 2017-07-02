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Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций

Meduza
19:55, 2 июля 2017

Сборная Германии в финале Кубка конфедераций победила Чили со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил на 20-й минуте Ларс Штиндль. Финал Кубка конфедераций состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

В матче за третье место Португалия обыграла Мексику со счетом 2:1. Мексика вела большую часть матча, но пропустила в добавленное арбитром время, а потом и в овертайме. За Португалию отличились Пепе и Адриен Силва (с пенальти). Кроме того, Луиш Нету забил автогол.

Кубок конфедераций состоялся в России за год до чемпионата мира. Сборная России не вышла из группы, заняв третье место после Мексики и Португалии.

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