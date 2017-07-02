Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций

Сборная Германии в финале Кубка конфедераций победила Чили со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил на 20-й минуте Ларс Штиндль. Финал Кубка конфедераций состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

В матче за третье место Португалия обыграла Мексику со счетом 2:1. Мексика вела большую часть матча, но пропустила в добавленное арбитром время, а потом и в овертайме. За Португалию отличились Пепе и Адриен Силва (с пенальти). Кроме того, Луиш Нету забил автогол.