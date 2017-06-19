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Как видеоповторы помогут футбольным судьям избежать ошибок Объясняем и показываем легендарные видео с голами
На Кубке конфедераций — футбольном турнире, который проходит в эти дни в России, — тестируют «Систему видеопомощи арбитрам». Суть проста: судьи могут пересматривать некоторые эпизоды игры, чтобы избежать ошибок, влияющих на результат. Два гола уже отменили — повтор показал, что мячи забили из положения вне игры. Возможно, через несколько лет эту систему будут применять на всех крупных футбольных соревнованиях. «Медуза» объясняет, как это работает, а в качестве иллюстрации предлагает посмотреть легендарные голы, которые были забиты против правил: в эпоху видеоповторов такие случаи станут редкостью!
Есть четыре основных вопроса, с ответом на которые главному судье может помочь «Система видеопомощи»:
- Гол был забит по правилам? Не было ли там, например, игры рукой или положения вне игры? Мяч пересек линию ворот или не пересек?
- Надо ли назначать пенальти?
- Надо ли удалять игрока?
- Кто именно нарушил правила?
На матче работает группа видеоассистентов — они входят в судейскую бригаду. Ассистенты могут рекомендовать главному судье пересмотреть тот или иной эпизод, но решение о проверке всегда остается за ним. Сам главный судья тоже может обратиться к ассистентам с просьбой проверить какой-то эпизод или показать повтор ему.
Оба гола, которые отменили на Кубке конфедерации, были забиты из положения вне игры. Футбольная история знает множество голов — в том числе, решающих — забитых из офсайда.
Главный судья может назначить повтор в течение определенного времени после эпизода (мы не нашли точной цифры, но это короткий отрезок). Он должен остановить игру и нарисовать руками в воздухе телевизор. Если этот жест будет использовать какой-нибудь игрок — мол, судья, посмотри повтор — он получит желтую карточку.
Иногда судьи не понимают, кто именно нарушил правила. Наверное, в знаменитом эпизоде матча между «Челси» и «Арсеналом» видеоповтор очень помог бы защитнику «Арсенала» Кирану Гиббсу. Его одноклубник Алекс Окслейд-Чемберлен выбил мяч из ворот рукой, а красную получил Гиббс. Судья просто перепутал похожих игроков.
О том, нужны ли в футболе видеоповторы, спорят уже много лет. Противники считают, например, что это помешает динамике игры. И еще они говорят, что футбол — это человеческая игра, а людям свойственно ошибаться.
Да, людям свойственно ошибаться. И некоторым игрокам и командам такие ошибки дорого стоят. Знаменитый гол-призрак от «Байера 04».
Сторонники уверены, что ничего хорошего в судейских ошибках нет, поэтому футболу однозначно нужны видеоповторы. Игроки станут меньше симулировать, потому что будут понимать: актерские способности не помогут, а за симуляцию можно получить желтую.
Уругваец Луис Суарес — гениальный нападающий. Но, как и многие прекрасные футболисты, он иногда ведет себя не очень красиво и изображает жертву.
Формально пока неизвестно, будут ли использовать видеоповторы на крупных футбольных турнирах или нет — на Кубке конфедерации система действует в рамках эксперимента. Но глава ФИФА Джанни Инфантино уже заявил, что отзывы только положительные, так что на чемпионате мира 2018 года в России судьи смогут пользоваться новой технологией.
Один из самых знаменитых голов в истории футбола был забит рукой. Это гол легендарного аргентинца Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года против сборной Англии. Но Марадона — далеко не единственный, кто забивал рукой. Если видеоповторы начнут применять на международных турнирах, таких голов не будет.