Как видеоповторы помогут футбольным судьям избежать ошибок Объясняем и показываем легендарные видео с голами

На Кубке конфедераций — футбольном турнире, который проходит в эти дни в России, — тестируют «Систему видеопомощи арбитрам». Суть проста: судьи могут пересматривать некоторые эпизоды игры, чтобы избежать ошибок, влияющих на результат. Два гола уже отменили — повтор показал, что мячи забили из положения вне игры. Возможно, через несколько лет эту систему будут применять на всех крупных футбольных соревнованиях. «Медуза» объясняет, как это работает, а в качестве иллюстрации предлагает посмотреть легендарные голы, которые были забиты против правил: в эпоху видеоповторов такие случаи станут редкостью!