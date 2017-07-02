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Помогают ли судьям футбольных матчей видеоповторы? Судя по Кубку конфедераций, не очень
2 июля в России завершается Кубок конфедераций, который вошел в историю футбола как первый крупный международный турнир, где судьи прибегали к помощи видеоповторов. Нововведение работало в экспериментальном порядке; глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отзывы в основном положительные, но у болельщиков остались смешанные эмоции. Перечисляем по пунктам.
Все очень медленно
Просмотр видеоповтора и совещание судей оборачивается паузой в игре, которая может длиться до пяти минут. Это сбивает игровой ритм, не говоря уж о том, что болельщики на трибунах скучают и не очень понимают, что происходит — на табло видеоповтор не выводится, зрители видят только аббревиатуру VAR, означающую, что арбитр попросил помощи у видеоассистентов.
Судейские ошибки никуда не делись
Решение о просмотре видеоповтора все равно принимает главный арбитр. Даже если игроки или тренер одной из команд не согласны с решением судьи, настоять на просмотре видеоповтора (как это делается например в теннисе) они не могут. Поэтому судья вполне может ошибиться, просто не попросив видеоповтор в случае, когда он нужен. Вот, например, эпизод с падением Юрия Жиркова в штрафной в матче с Мексикой, когда арбитр почему-то решил обойтись без помощи видео. Кстати, главным аргументом противников введения видеоповторов был «судейские ошибки — часть игры». Эти люди могут быть довольны!
При наличии видеоассистента ошибки выглядят еще более нелепо
Уже классическим стал эпизод в матче Германия — Камерун, когда арбитр перепутал двух игроков камерунской сборной. После просмотра видеоповтора он заменил желтую карточку Микаэлю Сиани красной, но, на самом деле, правила нарушал другой футболист. Поэтому судье пришлось еще раз смотреть видеоповтор и еще раз менять решение (мысленно вернитесь к пункту о промедлениях в игре!) А ведь именно для того, чтобы избежать таких неловких ситуаций, видеоповторы и задумывались.
Тренеры все равно все валят на судью
Так, например, тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после ничьей с Мексикой заявил: «Сейчас еще никто не понимает до конца порядок действия видеопомощников. Сегодня они использовались лишь тогда, когда мы забивали голы. А когда стало 2:2 — почему-то нет».
Есть, конечно, и плюсы
Видеоповтор помог судье зафиксировать непростой офсайд в том самом матче Португалии с Мексикой, что привело к отмене гола португальцев. А сборная России, если бы не вмешательство видеосудей, проиграла бы мексиканцам с более крупным счетом.
К счастью, запомнится Кубок конфедераций не только конфузами, связанными с видео
Даже если вы смотрели всего один матч — полуфинал Португалия — Чили — скорее всего, вы будете готовы простить Кубку конфедераций любые странные нововведения и неудачное выступление сборной России. А ведь впереди еще финал!