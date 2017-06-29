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Глава СПЧ назвал «бессмысленной» идею приравнять зарубежные русскоязычные СМИ к иностранным агентам

РБК
05:45, 29 июня 2017
Надежный источник

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов заявил, что считает «бессмысленной» идею приравнять русскоязычные СМИ, вещающие из-за рубежа, к иностранным агентам и блокировать их за нарушение российских законов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

В России, напомнил Федотов, уже есть закон, наделяющий Роскомнадзор правом сбора информации о всех СМИ, финансируемых из-за рубежа.

Достаточно зайти на сайт Роскомнадзора, указал глава СПЧ, чтобы увидеть, что в реестре получающих иностранное финансирование есть много СМИ, включая государственные.

Сбор информации о зарубежном финансировании СМИ ведется «сравнительно давно», сказал Федотов, добавив, что «толку от этого нет никакого».

«Я считаю, что эта инициатива бессмысленна, потому что у нас уже есть закон, который наделяет Роскомнадзор правом собирать информацию обо всех российских СМИ, финансируемых из-за рубежа», — заявил Федотов.

РБК
Члены комиссии Совета Федерации по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством предложили обязать русскоязычные СМИ, зарегистрированные за рубежом, раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. Доступ к СМИ, отказавшимся выполнять эти правила, предлагается блокировать на территории России.

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