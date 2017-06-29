Глава СПЧ назвал «бессмысленной» идею приравнять зарубежные русскоязычные СМИ к иностранным агентам
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов заявил, что считает «бессмысленной» идею приравнять русскоязычные СМИ, вещающие из-за рубежа, к иностранным агентам и блокировать их за нарушение российских законов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.
В России, напомнил Федотов, уже есть закон, наделяющий Роскомнадзор правом сбора информации о всех СМИ, финансируемых из-за рубежа.
Достаточно зайти на сайт Роскомнадзора, указал глава СПЧ, чтобы увидеть, что в реестре получающих иностранное финансирование есть много СМИ, включая государственные.
Сбор информации о зарубежном финансировании СМИ ведется «сравнительно давно», сказал Федотов, добавив, что «толку от этого нет никакого».
«Я считаю, что эта инициатива бессмысленна, потому что у нас уже есть закон, который наделяет Роскомнадзор правом собирать информацию обо всех российских СМИ, финансируемых из-за рубежа», — заявил Федотов.