Глава СПЧ назвал «бессмысленной» идею приравнять зарубежные русскоязычные СМИ к иностранным агентам

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов заявил, что считает «бессмысленной» идею приравнять русскоязычные СМИ, вещающие из-за рубежа, к иностранным агентам и блокировать их за нарушение российских законов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

В России, напомнил Федотов, уже есть закон, наделяющий Роскомнадзор правом сбора информации о всех СМИ, финансируемых из-за рубежа.

Достаточно зайти на сайт Роскомнадзора, указал глава СПЧ, чтобы увидеть, что в реестре получающих иностранное финансирование есть много СМИ, включая государственные.

Сбор информации о зарубежном финансировании СМИ ведется «сравнительно давно», сказал Федотов, добавив, что «толку от этого нет никакого».