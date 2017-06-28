Жена Этуша заявила, что актер получил травму из-за дефицита парковок

Жена Владимира Этуша Елена заявила, что актер 26 июня упал и оказался в реанимации, так как они не смогли припарковаться около поликлиники. В своем фейсбуке Елена Этуш рассказала, что была вынуждена оставить 95-летнего мужа у входа одного, пока она ищет свободное место для машины.

Она написала, что в Москве много широких тротуаров, а припарковаться можно «только за километр». «Что я и сделала, как законопослушная… А в это время…», — пояснила Этуш.

Теперь, по словам Этуш, она будет парковаться «на широком тротуаре, на газоне, у черта лысого, но у входа».

В Центре организации дорожного движения московской мэрии заявили, что на Долгоруковской улице, где произошел инцидент, парковка есть «везде, где это возможно». У самого входа в поликлинику (речь, судя по всему, о стоматологическом центре в доме 4) есть 8 парковочных мест. «Транспортный комплекс делает максимум для того, чтобы всем было комфортно», — резюмировали в мэрии.

Парковка у стоматологического центра на Долгоруковской улице Яндекс.Карты

28 июня Этуша перевели из реанимации в отделение нейрохирургии НИИ имени Склифосовского. У него диагностировали ушиб спины.