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В Твери заключенных оштрафовали за татуировки с нацистской символикой

Tverigrad
14:04, 28 июня 2017
Надежный источник

Калининский районный суд Тверской области оштрафовал за пропаганду нацистской символики двоих заключенных из областной исправительной колонии № 10, у которых есть татуировки с символикой Третьего рейха.

Решение было вынесено 22 июня. Сообщение пресс-службы на сайте суда озаглавлено «Пропаганда осужденными нацисткой символики в колонии».

Как сообщает сайт Tverigrad со ссылкой на суд, каждый заключенный оштрафован на полторы тысячи рублей.

У одного из них, уроженца Торопца 1979 года рождения, вытатуированы погоны формы СС, нарукавная повязка со свастикой и герб Третьего рейха на груди, сообщает издание. Второй мужчина, уроженец Кашина 1991 года рождения, вытатуировал себе герб нацистской Германии на шее.

Проблема в том, что один из осужденных, младший, не собирается сводить свою татуировку, а значит, есть вероятность, что он еще не раз попадет в суд. Другой осужденный свои татуировки обещал свести.

Tverigrad
За демонстрацию нацистской и экстремистской символики в России полагается наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей, а также арест сроком до 15 суток. В результате действия этих норм десятки человек были оштрафованы или отбыли арест за перепост в соцсетях картинок со свастикой или публикацию фотографий военного времени.
27 июня стало известно, что министерство связи и массовых коммуникаций предлагает разрешить демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику без целей пропаганды. Законопроект поправок к КоАП пока в Госдуму не внесен.
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