В Твери заключенных оштрафовали за татуировки с нацистской символикой

Калининский районный суд Тверской области оштрафовал за пропаганду нацистской символики двоих заключенных из областной исправительной колонии № 10, у которых есть татуировки с символикой Третьего рейха.

Решение было вынесено 22 июня. Сообщение пресс-службы на сайте суда озаглавлено «Пропаганда осужденными нацисткой символики в колонии».

Как сообщает сайт Tverigrad со ссылкой на суд, каждый заключенный оштрафован на полторы тысячи рублей.

У одного из них, уроженца Торопца 1979 года рождения, вытатуированы погоны формы СС, нарукавная повязка со свастикой и герб Третьего рейха на груди, сообщает издание. Второй мужчина, уроженец Кашина 1991 года рождения, вытатуировал себе герб нацистской Германии на шее.