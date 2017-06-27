Минкомсвязи предложило разрешить использовать свастику в просветительских и информационных целях

Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект, предлагающий разрешить демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику без целей пропаганды. Документ был опубликован 27 июня на портале проектов нормативных правовых актов.

Статья 20.3 КоАП запрещает «пропаганду либо публичное демонстрирование» нацистской и экстремистской символик. Минкомсвязи предлагает внести в статью примечание, что использование запрещенной символики «в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных целях» не считается «публичным демонстрированием», если там нет признаков пропаганды.

В пояснительной записке отмечается, что действующие законы, запрещающее любое публичное демонстрирование нацистской символики, позволяет привлекать к ответственности за показ «любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне».