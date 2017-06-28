Усманов заменил конкурс мемов на свои видеообращения на соревнование стартапов

Бизнесмен Алишер Усманов вместо конкурса пародий на свои видеообращения решил проводить соревнование стартапов. Соответствующее объявление опубликовано в паблике Usmanov Challenge, созданном для сбора пародий.

«По моей просьбе команда поддержки конкурса переформатирует сообщество и будет использовать группу как площадку для новых инициатив. Например, прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов», — говорится в сообщении.

Усманов пообещал, что лучшие проекты по итогам месяца безвозмездно получат миллион рублей, а «команда самого примечательного проекта по итогам года получит приглашение на обсуждение возможности инвестиций».

Одновременно в Usmanov Challenge сообщается о завершении конкурса пародий на видеообращения Усманова и объявляется имя последнего победителя. «Мне кажется, нам удалось вдоволь повеселиться», — написал Усманов.