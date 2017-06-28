Усманов заменил конкурс мемов на свои видеообращения на соревнование стартапов

Meduza
11:34, 28 июня 2017

Бизнесмен Алишер Усманов вместо конкурса пародий на свои видеообращения решил проводить соревнование стартапов. Соответствующее объявление опубликовано в паблике Usmanov Challenge, созданном для сбора пародий.

«По моей просьбе команда поддержки конкурса переформатирует сообщество и будет использовать группу как площадку для новых инициатив. Например, прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов», — говорится в сообщении.

Усманов пообещал, что лучшие проекты по итогам месяца безвозмездно получат миллион рублей, а «команда самого примечательного проекта по итогам года получит приглашение на обсуждение возможности инвестиций».

Одновременно в Usmanov Challenge сообщается о завершении конкурса пародий на видеообращения Усманова и объявляется имя последнего победителя. «Мне кажется, нам удалось вдоволь повеселиться», — написал Усманов.

18 мая 2017 года Алишер Усманов разместил в соцсети «ВКонтакте» видеообращение к политику Алексею Навальному, приурочив публикацию к началу суда по иску о защите деловой репутации. В нем Усманов назвал Навального «неучем» и «лузером» и завершил свою речь фразой «Тьфу на тебя». 22 мая Усманов выступил со вторым видеообращением.
В конце мая Усманов объявил о проведении конкурса лучших пародий на свои видеообращения, в рамках которого победителям каждую неделю выдавали iPhone 7 Plus.
31 мая Усманов выиграл суд у Навального. Суд обязал Фонд борьбы с коррупций удалить все расследование о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором упоминался Усманов.

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