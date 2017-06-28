Роскомнадзор внес Telegram в реестр распространителей информации

Роскомнадзор «в ближайшее время» внесет мессенджер Telegram в реестр распространителей информации в России.

Обновление 18:55. Роскомнадзор внес Telegram в реестр. В этом можно убедиться, забив в поиск по реестру telegram.org.

«На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации», — заявил глава ведомства Александр Жаров.

Он подчеркнул, что теперь «Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации».

Объявление было сделано вскоре после того, как основатель Telegram Павел Дуров написал «ВКонтакте», что необходимые для регистрации мессенжера данные есть в открытом доступе, и дал на них ссылки. Он сказал, что не возражает против регистрации, если это не повлечет за собой других обязательств, в том числе выполнения «антиконституционного и нереализумого технически „закона Яровой“».