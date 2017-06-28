Пресс-секретарь «Роснефти»: целью кибератаки могло быть «убийство» компьютеров «Башнефти»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что кибератака 27 июня, затронувшая компьютеры «Роснефти» и принадлежащей ей «Башнефти», могла быть связана с текущими судебными процессами компании.

По мнению Леонтьева, «рациональным мотивом» для атаки могло быть «„убить“ компьютеры „Башнефти“», в которых есть «большое количество информации» о ее деятельности при «предыдущих собственниках».

«Мы не хотим думать ни в коем случае, что это как-то связано с нашими судебными процессами, несмотря на удивительную синхронизацию», — сказал он радиостанции Business FM, подчеркнув, что выяснить это должны правоохранительные органы.

АФК «Система», которая владела «Башнефтью» до 2014 года и с которой «Роснефть» сейчас судится, Леонтьев прямо не назвал.