Глава Роскомнадзора пообещал зарегистрировать Telegram после проверки данных из поста Павла Дурова
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram будет внесен в реестр распространителей информации, если предоставленных Павлом Дуровым сведений окажется достаточно.
По его словам, «теперь надо понять», есть ли по опубликованным Дуровым «ВКонтакте» ссылкам «все идентификаторы, которые необходимы для внесения в реестр».
«Очевидно, что в данном случае мы бюрократией заниматься не будем. И если идентификаторы все, то мы внесем его в реестр организаторов распространения информации. На этом пока все», — сказал Жаров.
Он подчеркнул, что ответ Дурова был им услышан. «Мы приветствуем его позицию», — отметил глава Роскомнадзора.
В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что у руководства Telegram остается несколько дней, чтобы зарегистрироваться в РФ в качестве распространителя информации; в противном случае мессенджер будет заблокирован.
Регистрация в качестве распространителя информации обязывает компании, в частности, хранить логи сообщений в течение полугода и предоставлять спецслужбам ключи для расшифровки переписки. Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно говорил, что мессенджер не будет предоставлять властям личные данные пользователей или ключи шифрования.
Днем 28 июня Дуров написал «ВКонтакте», что необходимые для регистрации мессенжера данные есть в открытом доступе, и дал на них ссылки. Он сказал, что не возражает против регистрации, если это, как утверждал глава Роскомнадзора, не повлечет за собой других обязательств, в том числе выполнения «антиконституционного и нереализумого технически „закона Яровой“».