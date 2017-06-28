Глава Роскомнадзора пообещал зарегистрировать Telegram после проверки данных из поста Павла Дурова

Продолжение Роскомнадзор внесет Telegram в реестр распространителей информации

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram будет внесен в реестр распространителей информации, если предоставленных Павлом Дуровым сведений окажется достаточно.

По его словам, «теперь надо понять», есть ли по опубликованным Дуровым «ВКонтакте» ссылкам «все идентификаторы, которые необходимы для внесения в реестр».

«Очевидно, что в данном случае мы бюрократией заниматься не будем. И если идентификаторы все, то мы внесем его в реестр организаторов распространения информации. На этом пока все», — сказал Жаров.