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В день вердикта по делу Немцова из коллегии исключили двух присяжных

Meduza
09:33, 27 июня 2017
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Судья Московского окружного военного суда Юрий Житников исключил двух присяжных из процесса по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Это произошло на заседании 27 июня, когда присяжные, как ожидается, удалятся для вынесения вердикта, передает корреспондент «Медузы».

Первой из дела исключили женщину, которая не сообщила при отборе присяжных, что ее покойный муж был четырежды судим. Присяжная сказала, что не понимает, как это связано с делом Немцова, но судья Житников посчитал, что такой факт позволяет усомниться в ее объективности и беспристрастности, передает «Медиазона».

Затем у другого присяжного нашли документы, в которых, по утверждению гособвинителя Марии Семененко, были сведения из материалов дела. Она пояснила, что сведения, которые принес с собой присяжный, не были оглашены на суде, а значит «ему их кто-то дал или он их где-то взял».

В результате в коллегии осталось 13 присяжных. Для вынесения вердикта их должно быть не менее 12.

Присяжные по делу Немцова должны ответить на 26 вопросов, которые касаются виновности пяти подсудимых в убийстве политика и в хранении оружия. После вердикта суд вынесет приговор.
Непосредственным исполнителем убийства Немцова гособвинение считает бывшего бойца Внутренних войск МВД Заура Дадаева. Ему помогали пятеро сообщников, одного из которых убили при попытке задержания.
Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

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