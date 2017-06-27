Целями вирусной атаки стали российские банки
В результате компьютерной атаки оказались заражены системы нескольких российских банков, сообщила пресс-служба Центробанка РФ.
«В результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры», — заявили в ЦБ.
О каких именно банках идет речь, не уточняется. Ранее РБК сообщал о возможной атаке на банк «Хоум Кредит»; в банке это подтвердили.
ЦБ отмечает, что не зафиксированы нарушения в работе систем банков и в предоставлении сервисов клиентам.
27 июня десятки компаний и учреждений по всему миру подверглись атаке вируса-вымогателя, шифрующего данные на жестком диске и требующего выкуп (аналогичый вирус WannaCry широко распространился в мае 2017 года).
На Украине оказались заблокированы компьютеры многих компаний и правительственных учреждений; в России среди целей вируса оказалась, в частности, компания «Роснефть». Об атаках на свои системы сообщила британская рекламная фирма WPP и голландская транспортная компания APM.