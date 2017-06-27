Целями вирусной атаки стали российские банки

В результате компьютерной атаки оказались заражены системы нескольких российских банков, сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

«В результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры», — заявили в ЦБ.

О каких именно банках идет речь, не уточняется. Ранее РБК сообщал о возможной атаке на банк «Хоум Кредит»; в банке это подтвердили.