Компании в нескольких странах Европы и США сообщили о кибератаках

Компании в разных странах Европы заявили, что их компьютеры были атакованы хакерами. Об атаках на свои системы сообщила британская рекламная фирма WPP.

Голландская транспортная компания APM заявила, что ее компьютеры заражены вирусом-вымогателем. При этом снимок экрана зараженного компьютера напоминает следы атаки, которая ранее началась на Украине.

Об атаках заявили компании во Франции, Испании и Индии.

Обновление. Об атаке на свои системы сообщила американская фармацевтическая компания Merck.