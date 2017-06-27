Компании в нескольких странах Европы и США сообщили о кибератаках
Компании в разных странах Европы заявили, что их компьютеры были атакованы хакерами. Об атаках на свои системы сообщила британская рекламная фирма WPP.
Голландская транспортная компания APM заявила, что ее компьютеры заражены вирусом-вымогателем. При этом снимок экрана зараженного компьютера напоминает следы атаки, которая ранее началась на Украине.
Об атаках заявили компании во Франции, Испании и Индии.
Обновление. Об атаке на свои системы сообщила американская фармацевтическая компания Merck.
Первыми о массовой вирусной атаке на компьютеры сообщили украинские компании и государственные структуры. Вирус, который специалисты называют похожим на Petya.A, шифрует данные на жестком диске и требует выкуп.
В мае 2017 года по всему миру произошло массовое заражение компьютеров вирусом WannaCry. Тогда вирус использовал уязвимость в Windows, которой были подвержены необновленные компьютеры.
Принцип распространения нового вируса пока не известен.