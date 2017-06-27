Вирусная атака затронула в России компанию Evraz и банк «Хоум кредит»

Вирусная атака, заблокировавшая 27 июня компьютеры многих украинских компаний и госучреждений, а также компании «Роснефть», затронула систему банка «Хоум Кредит». Об этом РБК сообщил источник в банке.

Позже пресс-служба учреждения подтвердила, что подверглась кибератаке. «Отделения открыты, но работают в консультационном режиме, операции не проводятся. Работают банкоматы», — заявили в «Хоум Кредит» «Интерфаксу».

Также атаке подверглась система металлургической компании Evraz, одним из бенефициаров которой является Роман Абрамович. Об этом сообщает РИА Новости.