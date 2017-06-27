Вирусная атака затронула в России компанию Evraz и банк «Хоум кредит»
Вирусная атака, заблокировавшая 27 июня компьютеры многих украинских компаний и госучреждений, а также компании «Роснефть», затронула систему банка «Хоум Кредит». Об этом РБК сообщил источник в банке.
Позже пресс-служба учреждения подтвердила, что подверглась кибератаке. «Отделения открыты, но работают в консультационном режиме, операции не проводятся. Работают банкоматы», — заявили в «Хоум Кредит» «Интерфаксу».
Также атаке подверглась система металлургической компании Evraz, одним из бенефициаров которой является Роман Абрамович. Об этом сообщает РИА Новости.
Вирус, атаковавший десятки компаний 27 июня, шифрует информацию на жестком диске компьютера, требуя за возобновление работы выкуп. По той же схеме работал вирус WannaCry, который широко распространился в мае, используя уязвимость в старых версиях Windows.