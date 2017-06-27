«Роснефть» рассказала о «мощной хакерской атаке» на свои серверы
Хакеры устроили «мощную» атаку на серверы компании «Роснефть». Об этом сообщается в твиттере компании.
Как говорится в заявлении, «Роснефть» уже обратилась в правоохранительные органы. В компании выразили надежду, что атака никак не связана с судебными разбирательствами. Судя по всему, речь идет о суде с АФК «Система».
Источник «Ведомостей» рассказал, что 27 июня все компьютеры НПЗ «Башнефти», «Башнефть-Добычи» и управления «Башнефти» (входят в «Роснефть») одновременно перезагрузились, после чего на экране появилось сообщение о выкупе от вируса WannaCry.
Обновление. В компании «Роснефть» заявили, что перешли на резервную систему управления, поэтому атака никак не повлияла на добычу. Сайт «Роснефти» перестал открываться.
27 июня началось судебное разбирательство «Роснефти» и «Системы» в Арбитражном суде Башкирии. Нефтяная компания подала иск почти на 171 миллиард рублей, заявляя, что «Система» плохо управляла «Башнефтью», которая потом отошла «Роснефти».
В этот же день стало известно о хакерских атаках на украинские банки и энергетические компании, к которым также может быть причастен WannaCry.
Вирус-вымогатель WannaCry начал распространяться по всему миру в середине мая 2017 года. Он использует уязвимость в версиях Windows, которые вовремя не обновили. Вирус шифрует все данные на компьютере и требует выкуп за расшифровку.