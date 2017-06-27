«Роснефть» рассказала о «мощной хакерской атаке» на свои серверы

Хакеры устроили «мощную» атаку на серверы компании «Роснефть». Об этом сообщается в твиттере компании.

Как говорится в заявлении, «Роснефть» уже обратилась в правоохранительные органы. В компании выразили надежду, что атака никак не связана с судебными разбирательствами. Судя по всему, речь идет о суде с АФК «Система».

Источник «Ведомостей» рассказал, что 27 июня все компьютеры НПЗ «Башнефти», «Башнефть-Добычи» и управления «Башнефти» (входят в «Роснефть») одновременно перезагрузились, после чего на экране появилось сообщение о выкупе от вируса WannaCry.

Обновление. В компании «Роснефть» заявили, что перешли на резервную систему управления, поэтому атака никак не повлияла на добычу. Сайт «Роснефти» перестал открываться.