Банки и энергокомпании Украины подверглись хакерской атаке

Обновление: О «сокрушительной» хакерской атаке объявил и медиахолдинг «Люкс», в который входят «24 канал», национальная сеть радиостанций «Радио Люкс» и «Радио Максимум». По данным РИА Новости, вещание «24 канала» прервано.

Национальный банк Украины зафиксировал кибератаки на несколько кредитных организаций. О хакерских атаках также заявили в компаниях «Укрэнерго» и «Киевэнерго».

В сообщении регулятора говорится, что банки подверглись «внешней хакерской атаке неизвестным вирусом». «В результате этих кибератак эти банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций», — сообщил Нацбанк Украины.

Названия банков и подробности атаки регулятор не уточнил. «Интерфакс-Украина», в свою очередь, сообщает, что среди пострадавших есть государственные банки.

О хакерской атаке сообщили и в компаниях «Укрэнерго» и «Киевэнерго». «Два часа назад вынуждены были выключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности», — сказали агентству в «Киевэнерго».

В «Укрэнерго» также рассказали, что столкнулись с проблемами в работе компьютерных систем, но они не являются критическими.

В свою очередь TJ со ссылкой на источники сообщает, что компьютеры в «Укрэнерго» и «Киевэнерго» оказались заражены вирусом-шифровальщиком, напоминающего WannaCry. Компьютеры оказались заблокированы, рассказали собеседники издания, а за восстановление доступа к информации требуют 300 долларов в биткоинах.