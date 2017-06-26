Павел Дуров: спецслужбы используют теракт в Петербурге как предлог для усиления контроля над гражданами

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал заявление ФСБ, которая утром 26 июня сообщила, что мессенджер использовали при подготовке к теракту в Санкт-Петербурге.

«Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — написал Дуров «ВКонтакте».

Он добавил, что нельзя сделать мессенджеры «небезопасными только для потенциальных террористов», а отказ от шифрования «сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников».

«Более того, ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как в этом случае иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России. При этом риск терактов не исчезнет — как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования», — добавил создатель Telegram.