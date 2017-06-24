В Лондоне из-за проблем с пожарной безопасностью эвакуировали пять многоэтажек

В лондонском районе Камден вечером 23 июня были эвакуированы жители пяти многоэтажных домов, в которых было решено провести «срочные работы по пожарной безопасности».

Эвакуированы жильцы около 800 квартир. Районный совет забронировал для них номера в гостиницах; часть людей разместились в районном центре досуга.

Утром 24 июня жителям одной из башен было позволено вернуться в свои дома.

Решение об эвакуации было принято из-за того, что облицовка многоэтажек из комплекса Чэлкотс была признана небезопасной. Как пишет «Би-би-си», она схожа с той, которой был покрыт сгоревший дом Гренфелл-Тауэр, и была установлена той же фирмой. По предварительным данным, именно облицовка стала одной из причин быстрого распространения огня.

Как долго продлятся работы, не уточняется. Пожарная служба заявила, что в домах также необходимо проверить изоляцию газовых труб и пожарные выходы.