Пожар в лондонской многоэтажке: десятки человек погибли, выжившие штурмуют чиновников. Как это вообще могло случиться?

Спустя два дня после пожара в многоэтажке Grenfell Tower на западе Лондона полиция установила: погибли не менее 30 человек, еще более 70 пропали без вести — и надежды найти их живыми практически нет. Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что расследованием пожара займется особая комиссия; по одной из предварительных версий, к таким серьезным последствиям привела некачественная изоляция в здании. «Медуза» рассказывает о том, как все это могло произойти — и почему жильцы сгоревшего дома штурмуют районную администрацию.

Пожар

24-этажный дом Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон загорелся примерно в час ночи 14 июня. Огонь быстро охватил все здание, к утру оно полностью сгорело. В момент пожара в доме находились около 600 человек, многим из них не удалось вовремя выбраться из квартир.

Дом Grenfell Tower построили в 1974 году, это социальное жилье, возведенное по заказу местных властей и выполненное в архитектурном стиле популярного в то время в Лондоне брутализма. Дом совсем недавно капитально отремонтировали, у него появилась новая облицовка. И до, и после ремонта здание считалось небезупречным с точки зрения пожарной безопасности: жильцы жаловались, что в квартирах нет автоматических систем тушения пожара, и отмечали, что при эвакуации всем придется выбираться через один выход.

Что именно спровоцировало пожар, до сих пор достоверно неизвестно. Наиболее популярная версия — неисправность холодильника в квартире на пятом этаже, из-за которой начался пожар на кухне, вскоре распространившийся по всему дому. The Daily Mail опубликовала подробный рассказ о жильце этой квартиры — это 44-летний таксист Бихайлу Кебеде. Из текста следует, что Кебеде, заметив пожар, начал будить соседей, а затем уже жильцы позвонили в службу спасения. На публикацию граждане подали более тысячи жалоб в местные органы надзора за прессой: первоначально Кебеде в тексте был представлен как отрицательный герой, и сразу на нескольких фотографиях изображен с бокалом пива. Газета впоследствии скорректировала заметку.

По данным The Guardian, быстрому распространению огня (пожар охватил все здание примерно за полчаса) могла способствовать некачественная облицовка. Как выяснила газета, компания, занимавшаяся капитальным ремонтом фасада, выбрала более дешевые и легковоспламенимые материалы.

Погибшие и выжившие

Как выяснилось к утру пятницы, 16 июня, в результате пожара погибли не менее 30 человек. В полиции уверены, что число погибших возрастет: пропавшими без вести числятся 76 человек, и шансов найти их живыми практически нет. В больницах остаются 24 человека, 12 из них в критическом состоянии.

Пожарные долго не могли добраться до верхних этажей здания, во время пожара многие жильцы фактически оказались запертыми в квартирах и не могли выйти. Более того, оставаться в апартаментах им предписывала пожарная инструкция в Grenfell Tower: дом построен таким образом, что любая квартира должна выдерживать пожар в течение получаса — теоретически, за это время к зданию приедут пожарные и помогут людям выбраться.

Как отметил мэр Лондона Садик Хан, спаслись те, кто эту инструкцию проигнорировали и сразу же выбежали на улицу. Запертые в квартирах жильцы спускались из дома по связанным простыням и даже выбрасывали из окон детей — в надежде, что они выживут. Одна женщина, по словам очевидцев, выбросила из окна пятилетнего сына с высоты пятого или шестого этажа, ему удалось выжить; еще одного ребенка мать выбросила с 11 этажа — и его поймал мужчина, стоявший в толпе у здания. Судьбы обеих матерей неизвестны.

Реакция

Тереза Мэй разговаривает с пожарными у Grenfell Tower, 15 июня 2017 года Frank Augstein / AP / Scanpix / LETA

Пожар в Grenfell Tower оказался главным событием недели в Великобритании и за рубежом не только из-за вопиющего числа погибших и пострадавших, но и из-за реакции на него. Многие газеты отмечали, как вели себя чиновники и политики: Тереза Мэй, например, приехала на место событий и поговорила с пожарными — но не с пострадавшими. Ее главный оппонент, лидер лейбористов Джереми Корбин в первую очередь навестил погорельцев — и был обвинен консерваторами в том, что политизирует человеческую беду. Позднее в больницах пострадавшим навестили королева Елизавета II и принц Уильям; встретилась с ними в конце концов и Тереза Мэй. Она также объявила, что расследованием пожара займется специальная комиссия, и о результатах будет доложено публично.

16 июня жильцы дома пришли в администрацию района Кенсингтон, чтобы выразить свое негодование: они считают, что именно местные власти виноваты в пожаре. Еще один повод для негодования — первоначальный отказ властей предоставить всем жителям Grenfell Tower квартиры в том же районе. Позднее чиновники исправились и заявили, что каждой семье дадут квартиры где-то поблизости от сгоревшего дома. Группа недовольных жильцов ворвалась в здание районной администрации, один из них прочитал требования — переселить всех в квартиры по соседству, оказать погорельцам финансовую помощь и провести тщательное расследование. К вечеру пятницы часть требований жильцов была выполнена — Тереза Мэй пообещала выделить на помощь пострадавшим 5 миллионов фунтов.