Россия обстреляла ИГ крылатыми ракетами с подлодки и двух фрегатов

Российские фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар», находящиеся в Средиземном море, выпустили шесть крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» на территории Сирии, объявило Минобороны РФ.

Корабли ВМФ России нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии RT на русском

Подлодка «Краснодар», заявили в Минобороны, осуществила пуск ракет из подводного положения.

Крылатые ракеты, по данным оборонного ведомства, уничтожили склады вооружения и командные пункты ИГ. В районе населенного пункта Акербат провинции Хама, цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны, «после ювелирного попадания крылатой ракетой „Калибр“ сдетонировал арсенал боевиков».

«Остатки боевиков и объектов террористов», сообщило Минобороны, были уничтожены воздушными ударами ВВС РФ.