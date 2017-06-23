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Россия обстреляла ИГ крылатыми ракетами с подлодки и двух фрегатов

РИА Новости
05:50, 23 июня 2017
Надежный источник

Российские фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар», находящиеся в Средиземном море, выпустили шесть крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» на территории Сирии, объявило Минобороны РФ.

Корабли ВМФ России нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии
RT на русском

Подлодка «Краснодар», заявили в Минобороны, осуществила пуск ракет из подводного положения.

Крылатые ракеты, по данным оборонного ведомства, уничтожили склады вооружения и командные пункты ИГ. В районе населенного пункта Акербат провинции Хама, цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны, «после ювелирного попадания крылатой ракетой „Калибр“ сдетонировал арсенал боевиков».

«Остатки боевиков и объектов террористов», сообщило Минобороны, были уничтожены воздушными ударами ВВС РФ.

Минобороны предыдущий раз объявляло о запуске ракет «Калибр» с борта подлодки «Краснодар» и фрегата «Адмирал Эссен» в конце мая.
Россия проводит операцию в Сирии с сентября 2015 года. С момента начала операции известно как минимум о трех случаях применения «Калибров» против ИГ в Сирии.
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