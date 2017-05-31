Россия обстреляла ИГ в Сирии крылатыми ракетами из-под воды

Российский фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар», находящиеся в Средиземном море, осуществили пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» около Пальмиры. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны РФ, поступившем в «Медузу».

Подлодка «Краснодар», подчеркнули в Минобороны, осуществила пуски ракет из подводного положения.

Корабли ВМФ РФ осуществили пуски 4-х крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГИЛ в р-не Пальмиры Минобороны России

«Целями стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки. Все цели поражены», — сообщило оборонное ведомство РФ.

Минобороны США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет «по действующим каналам взаимодействия», заявило Минобороны.