Госдума приняла законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

Государственная дума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. За документ проголосовали 405 депутатов. Проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце февраля 2017 года. Его приняли в первом чтении в марте. Второе чтение прошло 16 июня.

Законопроект вводит понятие «зеркала» — копии сайта, которая сходна с оригиналом «до степени смешения». Для блокировки «зеркала» не надо будет проводить судебное заседание, а будет достаточно решения Минкомсвязи о признании такого сайта копией ранее заблокированного пиратского.

Оператор связи, а также поисковой системы будут обязаны прекратить доступ к «зеркалам» и выдачу ссылок на них в течение суток с момента получения соответствующего требования от Роскомнадзора.

Законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Предполагается, что закон вступит в силу 1 октября 2017 года.