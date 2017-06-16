Госдума отказалась вводить досудебную блокировку сайтов с копиями российских фильмов

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. За документ проголосовали 406 депутатов, один воздержался. Трансляция заседания есть на сайте Думы.

Как отмечает «Коммерсант», в итоговую версию законопроекта не вошла поправка Минкультуры о том, что сайты с пиратскими копиями российских фильмов можно блокировать без решения суда. Против этого выступили интернет-компании, а также профильные ведомства.

Ко второму чтению законопроект значительно изменился, поправки коснулись формулировок, но не сути документа. Теперь «зеркало» сайта называется не «производной» страницей, а просто копией, которая сходна с оригиналом «до степени смешения».

Блокировать копии пиратских сайтов будут не по судебному приказу Мосгорсуда, а просто решением Минкомсвязи. Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 октября 2017 года.