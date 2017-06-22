После открытия штаба Навального в Кирове его координатору подожгли машину
В Кирове подожгли машину Артура Абашева — координатора городского штаба политика Алексея Навального. Как написал сам Абашев, это произошло около полуночи 22 июня.
По словам Абашева, у машины сработала сигнализация. Когда он выглянул с балкона, передняя часть автомобиля уже горела. Очевидцы утверждают, что машину подожгли. Абашев написал заявление с требованием возбудить уголовное дело.
Абашев связал поджог с тем, что 21 июня в Кирове открылся штаб Навального. Он заверил, что на работе штаба инцидент не скажется.
Все, что осталось от моей машины можно увидеть на фото. Подробности в материале https://7x7-journal.ru/anewsitem/96080 ...Опубликовано Артуром Абашевым 21 июня 2017 г.
Помимо работы в штабе Навального Абашев также является зампредседателя кировской Общественной наблюдательной комиссии.
Открытие предвыборных штабов Навального по всей России сопровождается протестными акциями и, по утверждению самого политика, давлением на владельцев помещений, где устраивают штабы. В Иркутске на сына арендодателя напали с бейсбольными битами.