После открытия штаба Навального в Кирове его координатору подожгли машину

В Кирове подожгли машину Артура Абашева — координатора городского штаба политика Алексея Навального. Как написал сам Абашев, это произошло около полуночи 22 июня.

По словам Абашева, у машины сработала сигнализация. Когда он выглянул с балкона, передняя часть автомобиля уже горела. Очевидцы утверждают, что машину подожгли. Абашев написал заявление с требованием возбудить уголовное дело.

Абашев связал поджог с тем, что 21 июня в Кирове открылся штаб Навального. Он заверил, что на работе штаба инцидент не скажется.