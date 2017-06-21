Госдума разрешила засекретить доходы людей, находящихся под охраной ФСО

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон «О государственной охране», разрешающие засекретить персональные данные находящихся под такой охраной лиц и членов их семей.

Раскрытие и обработка персональных данных таких лиц после вступления поправок в силу будет возможна лишь с согласия ФСО и лиц, находящихся под госохраной.

Законопроект направлен на утверждение в Совет Федерации. После того, как его одобрит верхняя палата, поправки в закон «О государственной охране» должен подписать президент.