Госдума разрешила засекретить доходы людей, находящихся под охраной ФСО
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон «О государственной охране», разрешающие засекретить персональные данные находящихся под такой охраной лиц и членов их семей.
Раскрытие и обработка персональных данных таких лиц после вступления поправок в силу будет возможна лишь с согласия ФСО и лиц, находящихся под госохраной.
Законопроект направлен на утверждение в Совет Федерации. После того, как его одобрит верхняя палата, поправки в закон «О государственной охране» должен подписать президент.
Поправка о засекречивании персональных данных находящихся под госохраной лиц были внесены в законопроект к второму чтению.
В российском законодательстве прописан перечень должностей, занимающим которые лицам положена госохрана. При этом у президента РФ есть право своим распоряжением предоставлять госохрану другим лицам, например депутатам Госдумы и Совета Федерации.
Под персональными данным, согласно одноименному закону, понимается любая информация, «относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)». Персональными данными могут считаться, например, информация о счетах или недвижимости.